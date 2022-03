Matri: «Al Milan è mancato Ibrahimovic, stasera l’Inter tiferà per un pari»

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sfida di questa sera contro il Napoli: le sue parole

Alessandro Matri è intervenuto a DAZN. La sua analisi in vista di Napoli-Milan:

«Nelle ultime partite è mancato Ibrahimovic. Anche con l’Udinese la presenza di un leader avrebbe fatto la differenza. Ma il Milan sta facendo comunque un campionato straordinario. Ma non so se sia più importante per il Milan o per il Napoli. Penso l’Inter tifi per un pareggio».