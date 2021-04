Massimo Tecca: «Belotti al Milan mi piacerebbe per un motivo»

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulla possibilità di vedere il Gallo Belotti con la maglia del Milan

Massimo Tecca, dagli studi di Sky Sport 24, ha analizzato la situazione di Belotti in ottica mercato dichiarando come lo vedrebbe bene al Milan dopo anni a lottare per la retrocessione col Torino:

«Il Milan mi ha colpito perché è rimasto sempre fedele al suo schema. Con Mandzukic si poteva immaginare anche un cambio di modulo. Leggere dell’interessamento per Belotti è una bella notizia, devi cambiare modulo ma avresti un attaccante che può anche alternarsi con Ibra. Gli altri reparti sono sistemati. Dopo anni passati a lottare per non retrocedere, per Belotti sarebbe giusto provare a lottare per qualcosa di diverso».