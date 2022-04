Massimo Mauro duro: «Imbarazzato dal gol annullato a Bennacer»

L’ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, ha commentato duramente l’episodio relativo al gol annullato a Bennacer

Il gol annullato a Bennacer per il fuorigioco di Kalulu continua a far discutere. Non per ultimo è stato Massimo Mauro che, ai microfoni di “Tutti Convocati“, ha espresso tutto il suo sdegno:

«L’episodio di Inter Milan valuta non quello che è successo in campo è questo è grave, mi imbarazzo davanti alla tv a vedere quelle robe lì. Si commenta l’episodio in tv che per angolazioni, posizioni, sudore non centra nulla con quello che è successo»