Massimo Brambati: «Le spese del Milan? Vi dico la mia»

Massimo Brambati, ha espresso una considerazione riguardo le spese a carico del Milan nel bilancio del mercato estivo: le parole

Intervenuto sulle frequenze di TuttomercatoWeb Radio, nel consueto appuntamento «Maracanà», Massimo Brambati, volto noto della Tv e procuratore, ha espresso una sua considerazione riguardo le spese effettuate dalla dirigenza rossonera in sede di mercato. Ecco, nel dettaglio, le sue parole:

«Il Milan ha speso tanto, alla faccia della crisi, ma non so se ha speso bene. Doveva andare a colmare il gap per aver perso Donnarumma e Calhanoglu». Parola al campo, dunque: l’unico vero detentore della verità in ambito calcistico.