Massara Milan: tentazioni arabe nel futuro, l’ex rossonero ha una preferenza

Dopo l’addio al Milan Ricky Massara non ha ancora trovato una squadra. In tal senso l’ex rossonero ha una preferenza

L’addio al Milan poi tutto fermo. Dopo la separazione insieme a Paolo Maldini, Ricky Massara non ha trovato ancora una sistemazione in un nuovo club.

In tal senso, come riportato da Nicolò Schira, Un club saudita ha aperto le trattative per provare ad ingaggiare l’ex direttore sportivo di Milan e Roma. Spingono per cercare di convincerlo, ma Massara preferirebbe restare in Serie A, per ora.