Massara: «Maignan e Donnarumma? Il Milan sta procedendo così»

Frederic Massara, intervistato prima della partita da Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

«Siamo molti concentrati, è uno scontro diretto per un finale di stagione avvincente che siamo felici di giocare contro squadre forti come noi. Indagine Uefa per Ibrahimovic? E’ una cosa della quale prenderemo atto qualora ci venisse notificata ma non ci preoccupa assolutamente».

DONNARUMMA – «La nostra posizione non cambia, abbiamo fiducia totale in Gigio e ci auguriamo che si possa trovare un’intesa».

MAIGNAN – «Il Milan è vigile sul mercato in tutti i ruoli, al momento non è nostra intenzione andare su un altro portiere perché confidiamo che si possa trovare un accordo con Donnarumma».

ALTERNANZA DI RISULTATI – «Questa discontinuità credo dipenda anche dal logorio fisiologico di una stagione e mezza giocata ad altissimi livelli. Questo è un fatto che ha inciso per molte squadre e sicuramente giocare ogni tre giorni porta alla lunga a della discontinuità. Tuttavia la squadra sta dimostrando di saper scendere in campo sempre con lucidità e qualità e bisogna fare i complimenti a giocatore e mister».

PRESSIONE – «Dobbiamo abituarci ad averla perché vogliamo essere sempre più competitivi e vogliamo essere in grado di sopportarla. Siamo contenti di viverla questa pressione».

SU MANDZUKIC – «Ci porterà un grande contributo di esperienza e di forza, è un grande campione. Adesso l’abbiamo recuperato e per un finale come questo averlo a disposizione sarà decisivo per noi».