Dario Massara, giornalista, ha parlato della sfida di questa sera tra Milan e Bologna: San Siro arma in più dei rossoneri

Intervenuto a Sky, Dario Massara ha parlato così di Milan-Bologna:

«C’è la prima del Bologna con Sinisa Mihajlovic a distanza e la prima di un San Siro pieno con 70mila da un lato ti caricano, dall’altra ti responsabilizzano. Non sarà facile per il Milan: i punti oggi dal Bologna non verranno regalati».