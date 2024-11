Masolin sul momento rossonero: «Cagliari Milan? Sono episodi. La versione della Champions mi piace»

Intervenuta alla XV edizione del premio nazionale “La Clessidra” in corso di svolgimento ad Anghiari, le parole della giornalista Federica Masolin

PAROLE – «Come valuto questa nuova versione della Champions? A me piace, all’inizio c’è stato un po’ il bisogno di comprendere questa nuova formula che ci ha regalato però bellissime partite fin dall’inizio. Vedere big match fin da subito rende tutto ancora più affascinante. Cagliari? Il calcio è anche questo, episodi e situazioni. Io non sono disfattista, un nuovo allenatore penso abbia bisogno di tempo per lavorare, vediamo prima di tirare le somme finali. Certo, un pochino di continuità ce lo aspettavamo, soprattutto dopo il Bernabeu. Sicuramente all’interno del Milan analizzeranno i perché, e Leao sarà un tassello molto importante per quello che il Milan vorrà fare tra campionato e coppa».