Marotta AVVISA il Milan: «L’Inter ha l’OBBLIGO di competere per vincere». Le dichiarazioni del presidente nerazzurro

Il presidente e ad dell’Inter Beppe Marotta, ai margini dell’ultimo del Consiglio Nazionale del Coni dove ha ricevuto la Stella d’Oro al merito sportivo, ha parlato di Inzaghi e dell’obiettivo scudetto in cui anche il Milan ci proverà sicuramente.

OBIETTIVO SCUDETTO – «L’Inter nel suo dna ha l’obbligo di competere per vincere, con tutto il rispetto per i nostri avversari».

RINNOVO INZAGHI – «Inzaghi, l’ho già detto in altre occasioni. Abbiamo iniziato un ciclo qualche anno fa e per me non siamo neanche a metà. Abbiamo tanta voglia di continuare a lavorare con lui».