Marotta scherza: «Siamo la lepre da fermare! E sullo stadio…». Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

In occasione della prestigiosa tappa milanese di Motore Italia, il celebre roadshow organizzato da Milano Finanza, è intervenuto in videoconferenza Giuseppe Marotta. Il Presidente dell’Inter ha condiviso una profonda analisi sullo stato di salute del calcio italiano, con un occhio di riguardo alle dinamiche economiche e alla crescente competitività della Serie A, proprio mentre i rivali cittadini del Milan iniziano un nuovo corso ambizioso.

VOLATA SCUDETTO? «Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi».

STADIO «La nuova struttura nasce dall’esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresentino la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attivita’ commerciali. Lo sport e’ un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi».

NBA EUROPE «Un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe è pura ipotesi. Non ho aggiornamenti o elementi, io rappresento l’Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c’è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città designate».