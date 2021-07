Marotta: «Calhanoglu? Il Milan ha fatto bene a non corrergli dietro»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a Dazn ha parlato anche del passaggio di Calhanoglu in nerazzurro

«È stata un’opportunità di mercato, non certo uno sgarbo al Milan. Sicuramente si è verificata questa situazione: oggi tocca a me, magari domani prendono uno svincolato da noi. E’ un anno in cui abbiamo calciatori in scadenza di contratto ed è giusto non correre dietro più di tanto ai calciatori.

Alla luce del momento è giusto non corrergli dietro, come hanno fatto loro. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi, se i giocatori non accettano certe proposte bisogna avere la forza di lasciarli andare».