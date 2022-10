Marocchino: «Tra Milan e Juve c’è una grossa differenza, vi spiego»

Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus, ha commentato la gara di ieri tra Milan e Juventus: le sue parole

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Domenico Marocchino ha parlato così di Milan-Juve:

«Il dislivello mi sembra di età. Ho visto una squadra giovane di mentalità contro una più compassata. Questo dipende non solo dall’allenatore, ma dalle peculiarità dei giocatori. Ci sono stati anche errori strutturali. Normalmente non bisogna fare passaggi in orizzontale a centrocampo mentre si è in uscita e Vlahovic l’ha fatto. Sembra sempre che ai bianconeri manchi un pezzettino per raggiungere uno standard discreto. Sembra sempre che arrivino leggermente un po’ in ritardo e che sono un po’ in difficoltà avanti e indietro. Non so a cosa sia dovuto».

