Marinozzi: «Leao il migliore in Milan Spezia, Bakayoko tra i peggiori»

Andrea Marinozzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando la prestazione contro lo Spezia di alcuni giocatori rossoneri:

«Possiamo dire che la scelta di Bakayoko sia stata sbagliata. Sta andando male e si è visto anche nella gara giocata contro lo Spezia in cui è stato uno dei peggiori in campo. Brahim Diaz non ha giocato bene, credo che manchi un’alternativa in quella zona. Leao? Migliore in campo».