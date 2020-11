Marino attacca: «Covid? Il sistema della FIFA non funziona»

Marino tuona nel pre gara di Lazio-Udinese scagliandosi contro la FIFA in quanto ha condizionato i club con le partite delle Nazionali

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto oggi ai microfoni di DAZN prima del match dei suoi ragazzi contro la Lazio. L’Udinese oggi aveva diverse assenze causa Covid, e Marino, non ha perso l’occasione per attaccare la FIFA sotto questo punto di vista.

Marino ha detto: «Nel mezzo di questa epidemia l’Udinese era un’isola felice perché, grazie all’organizzazione della società, avevamo stabilito dei protocolli che ci avevano aiutato a non subire contagi. Poi, un giocatore rientrato dalle nazionali è risultato positivo a da lì sono sorti nuovi contagi. Ovviamente non è colpa sua, ma di un sistema FIFA che in questo momento non funziona e noi ne paghiamo le conseguenze: quando noi paghiamo gli stipendi, proteggiamo i nostri calciatori impiegando altre risorse e poi dobbiamo subire dei danni non possiamo che denunciare tutto ciò a gran voce».