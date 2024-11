Marianella commenta Real Milan: «C'è sempre partita! Leao? Può essere stimolato da...»

Le parole di Massimo Marianella ai microfoni di Sky Sport: il commento su Real Madrid Milan e sulle possibilità di Leao e dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole di Massimo Marianella riguardo Real Madrid Milan e le possibilità di Leao e dei rossoneri.

PAROLE – «Si, certo che c’è partita. C’è sempre partita. Quando si affrontano Real Madrid e Milan c’è sempre partita, perché entra in campo la storia, e tutte e due possono mettere una storia importante, che credo e spero che i giocatori delle due squadre sentano. Sentano la responsabilità che “Io sono il Real Madrid, sto giocando contro il Milan”, e “Io sono il Milan, sto giocando contro il Real Madrid”. Quindi c’è partita.

Il Milan è una squadra più forte di quella un po’ l’altalenante che abbiamo visto in questo inizio di stagione, secondo me. Leao può essere, speriamo, che in un ambiente come il Bernabeu, in una notte così, possa stimolarlo ad estrarre il massimo da sé stesso. Ed una squadra con Leao che dà il massimo è un’altra squadra rispetto ad un Milan senza.

Il Real è più forte? Sì. Il Real ha delle motivazioni importanti? Sì, perché la sconfitta col Barça 0-4 non è che sia stata tanto digerita, e perché sentono quello che ti dicevo, ovvero la rivalità col Milan. Ti rispondo in maniera secca alla domanda: sì, c’è partita».