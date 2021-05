Marelli: «Valeri per Bologna-Juve? Bisognava fare una cosa precisa»

Luca Marelli commenta la designazione di Valeri per Bologna-Juventus: ecco le sue dichiarazioni sulla scelta di Rizzoli

Luca Marelli, nel suo consueto punto sulle designazioni arbitrali sul suo canale Youtube, dice la sua sulla scelta di Valeri per Bologna-Juve.

«Quello che non mi è piaciuto di questa designazione è che Valeri è il VAR della finale di Coppa Italia. Siccome le decisioni prese sono discutibili, qual era il problema di invertire le designazioni di Atalanta-Milan e Bologna-Juve? Mariani era adatto per Bologna-Juve. Valeri era perfetto per Atalanta-Milan perché il rigore in Coppa Italia è una sciocchezza. Mi lascia perplesso anche la scelta di Giacomelli come VAR perché si poteva evitare tanto chiacchiericcio inutile dopo le dichiarazioni di Mihajlovic che aveva nominato loro. Speriamo che vada tutto bene, sono due arbitri affidabilissimi, ma per evitare il fastidioso chiacchiericcio bastava poco».