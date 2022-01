Marelli: «Milan-Spezia? Non si può ripetere, errore di interpretazione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marelli, moviolista di Dazn, ha parlato così dell’errore dell’arbitro Serra in Milan-Spezia. Le sue dichiarazioni

Luca Marelli ha parlato di Milan-Spezia e dell’errore di Serra. Le dichiarazioni del moviolista a Libero.

«L’errore di Serra è chiaro, ma la gara non si può ripetere. È un errore di interpretazione di gioco, non tecnico. Dal momento del fischio, l’azione si annulla. Le scuse dell’AIA? Immagino che se le avesse fare pubblicamente le avrebbe fatte sul proprio sito ufficiale. Ora la punizione serve a tutelare l’arbitro, non la società. Se entrasse in campo nel prossimo weekend lo farebbe con la paura. Ha capito l’errore, ripartirà dalla B e si rifarà mentalmente.»