Marelli: «Decisione sbagliata assegnare il rigore all’Empoli, vi dico»

Luca Marelli ha detto la sua ai microfoni di DAZN sul rigore concesso all’Empoli, non trovandosi d’accordo con la decisione di Di Bello:

«La dinamica dell’azione è molto simile a quella del possibile rigore in Juventus-Fiorentina per fallo di mani molto simile di Danilo: Bakayoko non aumenta il volume, non è rigore».