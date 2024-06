Altare promosso in Serie A col Venezia, l’ex Milan esulta: «Traguardo storico, questo è un posto speciale»

Il difensore del Venezia, Giorgio Altare, ha parlato così dopo la vittoria in finale playoff contro la Cremonese e la promozione in Serie A

Dopo la Finale dei Playoff di Serie B vinta contro la Cremonese che ha permesso al Venezia la promozione in Serie A per la prossima stagione, il difensore Giorgio Altare ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il calciatore ha giocato nelle giovanili del Milan.

PAROLE – «E’ stata una stagione spettacolare, abbiamo dato l’anima, nelle difficoltà siamo riusciti ad uscirne. La società, il presidente, tutti, pure per i tifosi. Ed i nostri sostenitori hanno dato dimostrazione di qualcosa di incredibile. Dopo Spezia ci siamo ricompattati, sapevamo che avevamo potenzialità ed abbiamo dato il massimo. Non abbiamo mai mollato, ringrazio Vanoli per il grandissimo lavoro svolto. Siamo contenti per questo traguardo storico. Venezia è un posto speciale».