Maldini Milan, ecco perché la prossima sarà la SUA estate: tre club di Serie A LO VOGLIONO! Il piano dei rossoneri per l’attaccante

La prossima sarà l’estate di Daniel Maldini, il quale farà rientro al Milan dopo il prestito al Monza ma il suo futuro è tutto da decidere. Come spiega Calciomercato.com, il suo agente, Giuseppe Riso, ha già in programma un incontro con Moncada e Furlani per decidere il futuro del proprio assistito. Tra le opzioni al vaglio dei rossoneri c’è anche quella di prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2025. Ma qualora dovesse arrivare un’offerta superiore ai 10 milioni, il club rossonero potrebbe anche valutare una sua cessione.

I club interessati al ragazzo, del resto, non mancano. Il Monza stesso avrebbe già manifestato il proprio interesse per acquistare il calciatore a titolo definitivo. Ma in Italia anche la Roma e l’Atalanta hanno cominciato a sondare il terreno per il trequartista classe 2001.