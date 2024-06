Ouedraogo Milan, il padre ANNUNCIA: «Abbiamo ricevuto molte offerte, vi svelo la verità su quanto successo col Bayern Monaco. Mio figlio ha una priorità»

Alassane Ouedraogo, padre di Assan, talento dello Schalke 04 finito nel mirino del calciomercato Milan, ha parlato del futuro del figlio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport De, il padre di Assan Ouedraogo, Alassane, ha parlato così del possibile futuro di suo figlio, finito da mesi nel mirino del calciomercato Milan. Il giovanissimo centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 ha attirato su di sé le attenzioni di tantissimi club europei, tra cui anche il Bayern Monaco che si è pero recentemente tirato indietro nella corsa.

LA VERITÀ SUL BAYERN MONACO – «Purtroppo circolano molte notizie false su Assan. Il fatto è: non c’è mai stato un impegno da parte di Assan con il Bayern, anche se avevamo un contratto ben pagato dal Bayern che era pronto per essere firmato mesi fa. Per noi l’idea e la prospettiva erano più importanti delle possibilità finanziarie del Bayern. Possiamo verificare la situazione attuale del Bayern ed essere naturalmente intensi. Il Bayern ci ha comunicato apertamente e onestamente che, per varie ragioni, non può permettersi di trasferire Assan quest’estate».

NIENTE DECISIONI AFFRETTATE – «Assan ha recentemente compiuto 18 anni. Siamo grati e orgogliosi del grande interesse per il nostro ragazzo. Ma abbiamo un contratto valido con lo Schalke 04e non prenderemo decisioni affrettate. Il prossimo passo è incredibilmente importante per la sua crescita personale e calcistica. L’aspetto finanziario non è trascurabile, ma soprattutto l’idea e la fiducia del futuro allenatore e dei responsabili».

LO SCHALKE 04 NEL CUORE – «Stiamo continuando a lavorare insieme allo Schalke 04 per trovare una soluzione ottimale per il club e per Assan. Posso assicurare che Assan ha lo Schalke nel cuore».

L’INTERESSE DI VARI CLUB – «Da parte nostra, non c’è ancora nessun impegno con nessun club. Quello che possiamo confermare è che abbiamo ricevuto alcune offerte scritte. Non solo dal Bayern. Molti club, soprattutto della Premier League, si sono interessati ad Assan. Ci sono squadre inglesi che vorrebbero ingaggiare Assan direttamente per la squadra professionistica in estate. Prenderemo la decisione giusta il prima possibile».