Italiano Milan, il tecnico CONFERMA l’addio alla Fiorentina: «Decisione presa insieme settimane fa, sul mio futuro rispondo così»

Vincenzo Italiano, allenatore accostato anche alla panchina del Milan, ha annunciato il suo addio alla Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Atalanta Fiorentina, Vincenzo Italiano, uno dei vari allenatori accostati alla panchina del Milan, ha confermato come questa sia stata la sua ultima partita da allenatore della squadra viola.

ADDIO FIORENTINA – «Questa decisione definitiva l’abbiamo presa tutti insieme non tante settimane fa. Penso che sia anche giusto per tutti i discorsi che abbiamo fatto, arrivi a un certo punto dove bisogna fermarsi. Chi arriverà sono convinto che potrà continuare un percorso che lascerà qualcosa. Vado via migliorato, spero di aver lasciato qualcosa a questo gruppo, penso che siano stati tre anni positivi. L’unico dispiacere è stato non aver aggiunto quella coppa, ma come mi ha detto Gasperini i percorsi valgono e verranno ricordati».

FUTURO? – «Da domani rifletterò, spero di crescere ancora ed incontrare gente favolosa come fatto a Firenze. Da domani ci metteremo lì per capire quale scelta fare».