Thuram, obiettivo rossonero: «Non ho ancora parlato con altri club»

Marcus Thuram, obiettivo di mercato del Milan per l’attacco, ha parlato ai microfoni di Kicker del proprio futuro: «Sono concentrato al 100% sul Borussia Mönchengladbach e sono molto felice di essere qui. Non ho mai parlato con nessun altro club.

Il Borussia mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato in Nazionale. Qui sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come persona. È stata la scelta migliore per la mia carriera».