Marco Simone: «Su Rangnick ho qualche dubbio, Ibrahimovic deve restare»

Marco Simone sarebbe molto scettico sul possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, sottolineando inoltre che Ibrahimovic è fondamentale…

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Simone dice la sua sulla questione Rangnick e Ibrahimovic. Le sue parole:

Su Rangnick: «Ho qualche dubbio che una figura così possa funzionare in Italia. E poi il suo ruolo in pratica eliminerebbe quello di Maldini. Il club deve fare chiarezza su come impostare l’ambito dirigenziale. Se Gazidis intende impostarlo come all’estero, allora con Paolo andrebbe chiuso il rapporto e magari Rangnick potrebbe funzionare».

Su Ibrahimovic: «È un pezzo troppo pesante per lo spogliatoio. È una pressione positiva dentro il gruppo. Deve restare».