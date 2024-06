Fofana Milan, pronto l’ASSALTO al centrocampista del Monaco! Può arrivare per questa CIFRA

Fofana Milan, pronto l’ASSALTO al centrocampista in scadenza col Monaco nel 2025! Può arrivare per questa CIFRA

Il Milan è pronto a fare sul serio per Youssouf Fofana: il centrocampista di proprietà del Monaco e in scadenza con il club francese nel giugno del 2025 è il primissimo obiettivo del mercato rossonero per l’estate.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Diavolo starebbe preparando l’assalto, da sferrare nelle prossime settimane. Il francese, corteggiato anche dal PSG e da alcuni club di Premier League, potrebbe partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.