Marco Giampaolo: i bookmakers quotano l’esonero come molto probabile

Non gode di molta fiducia l’ex tecnico del Milan che ha una delle quotazioni più basse di tutta la Serie A, va pure peggio a Pippo Inzaghi

Sta per ripartire la Serie A ed i bookmakers si sono lanciati in quello che sarà il destino dei vari allenatori della varie squadre nel prossimo campionato: come spesso accade, le quote più basse circa un possibile esonero spettano ai tecnici delle neo-promosse, come Pippo Inzaghi, quotato intorno a 2,40.

Sorprende (ma fino ad un certo punto, ndr) la quotazione di Marco Giampaolo; l’ex tecnico rossonero, ora allenatore del Torino ha una quotazione tutto sommato bassa, ovvero 4,00 e non va meglio ad Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, a quota 5,00. Stefano Pioli si attesta a quota 6,00 (rischio medio potremmo definirlo, ndr) mentre Gattuso è quotato 8,00 anche se il più saldo di tutti, secondo i bookmakers è Gasperini, il cui possibile esonero è pagato 15 volte la posta.