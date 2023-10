Marco Baroni, tecnico del Verona, ha esaltato il Milan di Stefano Pioli: quella dei rossoneri è una proposta molto interessante

AI microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Baroni ha spiegato:

«La proposta del Milan, anche per i giocatori che ha preso, è molto interessante. E poi c’è la Fiorentina che propone il gioco più bello, resterà in alto perché secondo me ha centrato anche gli obiettivi. Arthur mi ha sorpreso».