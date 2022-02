ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Marchisio ha parlato così della Juventus e del paragone con le altre big del calcio italiano. Le sue parole

Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus. Le sue parole.

JUVE POST MERCATO – «L’aria in spogliatoio è cambiata, ora c’è entusiasmo e questo conta, ma l’Inter per la rosa e il Milan per il gioco mi sembrano ancora superiori».