Mercato Milan, Marchetti SVELA: «I rossoneri stanno aspettano l’ok per LUI». Le parole del giornalista sull’obiettivo rossonero

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW del mercato Milan, in particolare sulla trattativa con il Tottenham per Emerson Royal. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Il Milan continua ad aspettare l’ok per Emerson Royal, che ancora non arriva, ma per lo meno abbraccerà Morata che arriva a Milano».