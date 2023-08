Marchetti svela: «Il Milan ha pensato a Lukaku». Il retroscena sull’attaccante belga, per cui si sta muovendo la Roma

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato così del possibile interessamento del Milan nei confronti di Lukaku. Le sue parole.

MARCHETTI – «Il Milan ha pensato a Lukaku, non so per quanto, ma ora non è più un’idea calda perché sennò avrebbe provato a fare la stessa operazione della Roma. I rossoneri al momento hanno deciso di non affondare questo colpo, però ci hanno pensato»