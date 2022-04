Marchetti: «Gli episodi decideranno il campionato»

Luca Marchetti ha commentato l’ultimo turno di campionato i microfoni di TMW: «Gli episodi decideranno il campionato»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’ultimo turno di campionato ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

«Il campionato non è scontato e banale. Che quello che uno pensa, spesso non trova conferma sul campo. Merito di tante variabili, come le squadre di metà classifica brave a onorare il campionato. È una cosa molto positiva. E poi ci ha detto che gli episodi decideranno lo scudetto. Dovremmo essere tutti più maturi però per commentarli».