Marchegiani: «Tonali? Al Milan si è dovuto adattare...»

Le parole di Luca Marchegiani su Tonali, a Sky Sport:

«Tonali si è dovuto adattare ad una maglia diversa rispetto a quella del Brescia. Indossare la maglia del Milan non è come giocare in una squadra che lotta per salvarsi. Penso che anche i compagni l’abbiano capito di più, lui è cresciuto però viene sfruttato per quelle che sono le vere caratteristiche essendo non un regista ma un mediano dai piedi buoni. Si sta mettendo in evidenza, si fa sentire in campo recuperando molti palloni e sbrogliando tante situazioni».