Marchegiani non giustifica il Milan: «Contro il Lecce i rossoneri erano stanchi, ma…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Marchegiani è intervenuto a SkySport per analizzare il pareggio tra Lecce e Milan.

PAROLE – «La partita del Milan a Lecce è stata buonissima nell’approccio poi la squadra ha perso, secondo me, anche energie. Il Lecce sotto questo punto di vista è una squadra difficile perché aumenta il ritmo con l’andare della partita, e lo fa sempre. Ci sono state un paio di scelte che andrebbero riviste: Pioli le ha spiegate, come quella di Musah al posto di Calabria, ma la squadra ha sbandato. Ti puoi far anche rimontare ma non così. Subiscono il primo gol su corner identico a quello contro il PSG e prendono il secondo in contropiede: vuol dire che la squadra oltre che stanca fisicamente, è stanca mentalmente e non riesce a essere lucida nella gestione. La stessa cosa che avevo visto con l’Udinese».