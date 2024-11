Marchegiani netto: «Leao è più forte di tanti: qualche mese fa era il migliore di tutto il Milan»

Le parole di Luca Marchegiani rilasciate a Sky Sport riguardo il momento che vive Leao nel Milan: terza panchina con il Monza

Intervenuto a Sky Sport riguardo il momento che vive Leao nel Milan, ecco le parole di Luca Marchegiani.

PAROLE – «Non può essere una riserva del Milan. Può fare partite fuori perché non sta bene o perché si vuole dare un segnale di un certo tipo, anche se un anno e mezzo fa è stato trattato come uno dei giocatori più importanti della storia del Milan. Ma non può essere una riserva perché è più forte di tanti. Non puoi pensare di cambiargli atteggiamento a 360 gradi, avrà sempre quell’atteggiamento un po’ scanzonato… L’anno scorso non è che abbia sempre fatto partite eccezionali, però succedeva qualcosa».