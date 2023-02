Marchegiani: «Difesa del Milan? C’è una differenza rispetto allo scorso anno»

Luca Marchegiani, ex portiere e noto opinionista, ha analizzato il rendimento della difesa del Milan rispetto allo scorso anno

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha parlato in questi termini della difesa del Milan:

«Nella fase finale della scorsa stagione, i due centrali di difesa erano in una condizione incredibile e questo permetteva al Milan di giocare a 30-40 metri dalla porta senza nessuna controindicazione. Quest’anno non è successo, mettere un difensore in più costringe la squadra difendere più bassi, ma anche le permette di subire meno».