Marca: anche il Milan su un top player del Valencia

Il Milan avrebbe messo nel mirino Ferran Torres, stella in rampa di lancio del Valencia. Lo riporta Marca

Il Milan avrebbe messo nel mirino Ferran Torres, stella in rampa di lancio del Valencia. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Marca, sul giocatore ci sarebbero anche i rossoneri che puntano su due fattori. Il primo è il contratto in scadenza del trequartista nel 2021, fattore che ridurrebbe notevolmente il costo del cartellino. Il secondo è l’arrivo di Ralf Rangnick in rossonero, motivo per cui il ragazzo potrebbe decidere di crescere in un ambiente con meno pressioni rispetto alle big d’Europa come Real Madrid e Manchester City.