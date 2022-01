Marani: «Tonali costretto agli straordinari, sta dando un grande apporto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani elogia Sandro Tonali per la sua stagione con la maglia del Milan. Le parole del giornalista negli studi di Sky Sport.

«Quest’anno sta dando un grande apporto al Milan. Senza Kessie e Bennacer che sono in Coppa d’Africa, sarà costretto agli straordinari nelle prossime settimane. Vedremo se il Milan farà qualcosa anche in mezzo al campo, anche se la priorità è il difensore centrale. Tonali ha dimostrato grande professionalità perchè non è semplice arrivare al Milan. Lui è stato bravo dopo le prime difficoltà, è molto forte di testa.»