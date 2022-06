Marani: «RedBird ha sbagliato coi rinnovi di Maldini e Massara»

Matteo Marani, noto giornalista, ha analizzato la situazione dei rinnovi di Maldini e Massara: RedBird in notevole ritardo

Intervenuto a Sky, Matteo Marani ha parlato così dei rinnovi di Maldini e Massara con il Milan:

«E’ tardivo il rinnovo di Maldini e anche quello di Massara, era la prima cosa che doveva fare RedBird. Questi due dirigenti hanno fatto qualcosa di straordinario. da prte destra a scudetto. A me piace molto il loro metodo di lavoro, non fanno mai polemica e pensano solo a portare risultati. Sono riuscito anche a svincolarsi dal peso degli agenti. Sono stati molto bravi, meritano il rinnovo, il Milan sono loro in questo momento».