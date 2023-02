Mantovani: «Coppa Italia Live? Format adrenalinico»

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, ha commentato ai canali della FIGC il format della Coppa Italia Live

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, ha commentato ai canali della FIGC il format della Coppa Italia Live, che permettera collegamenti con entrambi i campi e un rimbalzo di linea su la7 tra le due semifinali che vedono convolte Milan, Roma, Juventus e Inter:

«Siamo felicissimi che La7 abbia deciso di realizzare Coppa Italia Live per le semifinali di ritorno Quello della diretta simultanea da più campi è un format adrenalinico e ormai consolidato: sarà emozionante per noi e anche per le ragazze protagoniste in campo vivere un pomeriggio come quello di sabato 11 marzo»