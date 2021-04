Mandzukic titolare: ecco da quanto tempo non accedeva in Serie A

Mandzukic torna titolare in Serie A: ecco da quanto tempo non accadeva che il centravanti croato fosse in campo dal primo minuto

Come riscontrato dalle formazioni ufficiali di Lazio Milan, Mario Mandzukic torna per la prima volta dal primo minuto in Serie A con la maglia del Milan. In precedenza il centravanti croato aveva disputato da titolare la sfida di Europa League contro lo Stella Rossa dello scorso 18 febbraio.

L’ultima volta che Mandzukic ha iniziato dal primo minuto una gara del massimo campionato italiano è stata ben 751 giorni fa, sempre ad aprile. Era il 6 aprile 2019, si giocava Juventus-Milan, finita 2-1