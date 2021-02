Mandzukic scalda i motori, presto arriverà il suo turno in Europa League

Mario Mandzukic fino ad ora ha avuto uno scarso minutaggio in maglia rossonera. Ibrahimovic sta rendendo in maniera costante

Il croato presto però dovrà farsi carico del peso dell’attacco: Stefano Pioli sta pensando all’ex Juventus per la doppia sfida di Europa League contro la Stella Rossa. Proprio in quel periodo ci sarà anche il derby di mezzo, partita in cui giocherà titolare Ibra.