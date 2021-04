Mandzukic a caccia di riscatto: cinque giornate per dimostrare un fattore

Mario Mandzukic vuole dimostrare le proprie qualità. Il croato è rimasto troppo tempo fermo ai box ma ora può riscattarsi

Il grande rimpianto di Mario Mandzukic è di non aver ancora dato al Milan il giusto contributo e di non aver rispettato le attese. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Doveva essere l’uomo in più del girone di ritorno, invece un infortunio di due mesi ha nettamente condizionato la sua avventura al Milan. Fino alla fine Mandzukic proverà sempre a dare il massimo.