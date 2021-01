Mandzukic, 10 giorni per la forma partita: può esordire in un big match

Mario Mandzukic ha bisogno di qualche giorno di allenamento per trovare la condizione ideale: possibile esordio in Coppa Italia

Secondo quanto trapela da Milanello serviranno circa 10 giorni a Mario Mandzukic per ritrovare la forma partita. Il centravanti croato, che domani firmerà il proprio contratto con il Milan, non fa ovviamente parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di Cagliari ma il suo esordio in rossonero arriverà presto.

ESORDIO NEL DERBY – Se resta viva la possibilità di vederlo in campo uno spezzone di gara contro l’Atalanta il prossimo 23 gennaio, per Mandzukic la data fissata in rossa sul calendario è quella del 26 giorno del derby di Coppa Italia contro l’Inter.