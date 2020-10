Mancini sul Covid: “Speriamo questa emergenza finisca presto. Il calcio è un settore essenziale”

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha commentato la situazione di emergenza causata dal Covid-19

(ANSA) – TORINO, 29 OTT – “Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più”: così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a Sportlab per i 75 del Corriere dello Sport e Tuttosport. “Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini – ha aggiunto il tecnico azzurro – ma penso che si potrebbe fare entrare più gente negli stadi: se possono stare in mille in un settore, allora si possono aprire più settori. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune attività e altre meno: per me lo è il calcio, perché è il mio lavoro, così come per chi ha un bar o chi vende i giornali. E non dimentichiamoci che nel calcio lavorano tantissime persone con stipendi normali, non ci sono solo allenatori e giocatori” (ANSA).