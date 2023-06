Mancini: «La fase finale della Nations League è un gran traguardo, ma…». Le parole del commissario tecnico della Nazionale

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dei prossimi impegni. Le sue parole raccolte dal sito ufficiale della FIGC.

MANCINI – «Essere alla fase finale per noi è un grande traguardo. Non dimentichiamo che nel nostro gruppo di Nations League c’erano Inghilterra, Germania e Ungheria: sia noi che le altre tre squadre vorranno vincere, quindi non sarà una cosa semplice. Abbiamo dovuto fare delle scelte: qualcuno è rimasto fuori anche se tutti avrebbero meritato di essere nei 23. Il regolamento ci ha obbligato a dare la lista, non sapendo neanche come arriveranno i giocatori dell’Inter impegnati nella finale di Champions League».