Mancini: «Miniserie sull’Italia? È stato molto bello, piacerà ai tifosi»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione della miniserie RAI “Sogno Azzurro”. Le sue parole.

«È stata una cosa molto bella, non è stato semplice all’inizio perchè avere persone nello spogliatoio nei momenti cruciali di una partita non è stato facile, poi sono diventati come la nostra famiglia. Credo che sia importante far vedere ai nostri tifosi come si prepara un Europeo, gli piacerà sicuramente. Si vede la gioia dei ragazzi nel giocare con la Nazionale e visto che andrà in onda prima degli Europei mi auguro che sia di buon auspicio. Sarà una bellissima emozione per tutti vedere questo docufilm».