Mancini: «Italia? Siamo sulla buona strada, abbiamo una squadra giovane che deve migliorare»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato a margine dell’evento tenutosi a Palazzo Raffaello, dove ha firmato l’accordo che lega la sua immagine alla promozione turistica della Regione Marche fino al 2023.

MARCHE – «Le Marche sono una delle regioni più belle d’Italia. Non è semplice arrivarci, ma i tanti miei amici, nazionali e internazionali che sono arrivati qui, sono rimasti scioccati dalla bellezza e dall’accoglienza ricevuta. Abbiamo tutto per ripartire. Non sarà così difficile far rinascere questa regione dopo la pandemia. Ci sarà da lavorare, ma credo che insieme ci riusciremo»