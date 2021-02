Mancini: «Ibra e Lukaku? Una cosa di campo che doveva finire lì»

Mancini, Ct della Nazionale azzurra, ha detto la sua riguardo quanto accaduto nello scorso derby tra Ibrahimovic e Lukaku

Ospite a Tiki Taka, Roberto Mancini, Ct della Nazionale, ha così parlato della lite tra Ibrahimovic e Lukaku finita sotto inchiesta della procura federale:

«Sono cose che su un campo di calcio possono capitare e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse era più giusta l’espulsione, ma in ogni caso è una cosa che finisce lì. Credo che se ne sia parlato anche troppo e non penso sia giusto andare oltre. Non penso che debbano squalificarli per mesi. Il direttore di gara era lì, in mezzo a loro, e ha deciso per il giallo. Non so cosa si siano detti, ma l’arbitro era lì e ha scelto l’ammonizione, allora non deve aver sentito qualcosa di particolare».