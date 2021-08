Manchester United, c’è l’idea Griezmann per l’attacco

Il Manchester United a caccia di un altro colpo da mettere a segno. Piace l’attaccante francese, in dubbio al Barcellona

L’uscita di Lionel Messi non basta al Barcellona. Il club blaugrana, secondo quanto riportato dal Sun, deve ancora cedere qualche giocatore per far quadrare i conti. Sul piede di partenza ci sarebbe Antoine Griezmann, che dopo le contestazioni ricevute negli scorsi giorni potrebbe forzare il suo addio alla Spagna.

Il francese pesa per 32 milioni lordi l’anno e il taglio del suo stipendio consentirebbe di far respirare le casse dei catalani. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, che potrebbe fargli spazio cedendo Anthony Martial, finito nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku.