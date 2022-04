Maldini sullo scudetto: «Non sarebbe un traguardo banale, ecco perchè»

Paolo Maldini, DT del Milan, ha parlato dell’obiettivo scudetto ai microfoni ufficiali del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv, Paolo Maldini ha parlato dell’obiettivo scudetto. Le sue parole:

«Non possiamo farlo passare come obiettivo banale; negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto due Scudetti: sarebbe un risultato incredibile. Quando ti capita l’occasione ci devi provare fino in fondo. Poi se le cose non dovessero andar bene sai di aver fatto il massimo».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA